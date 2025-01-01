Малък самолет се разби в кола на магистрала във Флорида, съобщи FoxNews.

Около 17:45 ч. местно време на 8 декември пилотът на самолета, модел Beechcraft 55, предприел аварийно кацане на междущатския главен път I-95 в Мерит Айлънд, след като докладвал за проблем с двигателя, съобщиха от Федералната авиационна администрация (FAA) пред Fox News Digital.

Трима души загинаха при катастрофа на малък самолет във Флорида (ВИДЕО)

Пилотът и пътникът на борда - двама мъже на 27 години от Орландо и Темпъл Терас - не са пострадали.

57-годишната жена, управлявала лекия автомобил, е откарана в болница с леки наранявания.

Видеокадри, публикувани онлайн, показват как самолетът се приземява върху колата, след което се плъзга напред по пътното платно.