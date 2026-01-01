Заловиха двама души да шофират с 3,63 промила и 2,28 промила в Добричко, съобщиха от полицията.

Заловиха шофьор без книжка с над 3 промила алкохол

На 18 април, около 01:55 часа по бул. „Добричка епопея“ в град Добрич е спрян за проверка автомобил, управляван от 56-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 3,63 промила. Задържан е за срок до 24 часа. По случая тече разследване.

На 17 април, около 08:00 часа в град Балчик е спрян за проверка автомобил, управляван от 54-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 2,28 промила. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е започнато разследване.