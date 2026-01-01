1572 литра алкохол без документи за произход, доказателства за качество и български акцизен бандерол са иззети при проверки в няколко обекта в района на Добрич. Образувани са две досъдебни производства, а за установени нарушения са съставени осем акта.

Проверките са извършени от мобилен екип на Централното митническо управление след анализ на риска. При контролна покупка от специализиран малък обект за дестилиране били закупени 50 литра алкохол, представен като ракия. Проверяващите установили, че той е донесен от частен имот в близост.

Агенция Митници

При последвалата проверка в обекта били открити още 26 литра алкохол без документи. В частен имот на същото лице били намерени 1063 литра наливен алкохол, обозначен като ракия от сливи, грозде, кайсии и праскови.

Паралелно с това митническите служители проверили частен имот и съседен обект за дестилиране, собственост на друго лице. Там били установени още 433 литра алкохол без документи за произход.

Общо са иззети 1572 литра алкохол, съхраняван в пластмасови туби и стъклени бутилки.

По случаите са образувани две досъдебни производства, които се водят от разследващи митнически инспектори под надзора на Районната прокуратура в Добрич. Установени са и осем нарушения на Закона за акцизите и данъчните складове, за които са съставени актове.

Проверките са част от засилените контролни действия на мобилните митнически екипи в района на Митница Варна. При друга подобна акция наскоро бяха задържани 1606 литра ракия без акцизни документи и с неясен произход и качество.