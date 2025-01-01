Майка на две деца от Бургас се бори за живот, нужни са още 4000 евро.

35-годишната Стела Севдалинова се нуждае спешно от животоспасяваща операция на гръбначния стълб, предава NOVA . След първа неуспешна интервенция в България, която води до тежки усложнения, надеждата ѝ за възстановяване е нова операция, насрочена за 19 август в Турция.

Остават само още 4000 евро, за да бъде събрана пълната сума от 45 000. Стела е майка на две малки деца, едното от които е с диагноза аутизъм. Преди около година започва да изпитва силни болки и изтръпване в ръката и между лопатките.

Диагностицирана е с дискова херния на шийни прешлени, което налага хирургична намеса. Операцията в България, извършена преди 7 месеца, се оказва неуспешна - имплантите са поставени неправилно, увреждайки прешлен и притискайки нервни окончания.

„Още на следващия ден болките се върнаха - по-силни от всякога“, разказва Стела. Състоянието ѝ се влошава с всеки изминал ден – движението ѝ е силно ограничено, болките са постоянни, а грижата за децата ѝ става все по-трудна, почти невъзможна. След като български лекари отказват повторна операция заради сложността ѝ, единствената ѝ възможност остава лечението в чужбина.

Кампанията за събиране на средства е в ход, а подкрепата на хората вече е събрала по-голямата част от сумата. „Боря се не само за себе си, а най-вече заради децата си“, казва Стела със сълзи. „Особено заради сина ми с аутизъм - той ще има нужда от мен за цял живот.“