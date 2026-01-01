Задържаха водач на тротинетка в Камено, съобщиха от полицията.

На 7 февруари полицаи спрели в района на кръстовище в града водача, който отказал да даде документ за самоличност и се държал арогантно, агресивно и неуважително към полицаите. След като разбрал, че ще бъде задържан за това, че съзнателно противозаконно пречи на длъжностни лица да изпълняват служебните си задължения, водачът представил лична карта, като е установено, че това е 34 годишен мъж от Камено.

На същия е разяснено, че ще му бъде съставена глоба с фиш по Закона за движение по пътищата, което довело до нов изблик на агресия на водача и опит, качвайки се на електрическата тротинетка, да напусне мястото на проверката.

Задържан е за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.