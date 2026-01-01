Служители на турските митници на ГКПП "Дерекьой" (срещу Малко Търново) са заловили 10 килограма течен канабис в автомобил, влизащ от България, съобщи информационният сайт „Хаберлер“.

Наркотикът е бил разкрит при проверка с рентгенов апарат. След това екипите на границата предприели щателна проверка на превозното средство, като в него се включило и специално обучено куче.

При претърсването били открити 10 килограма течно наркотично вещество, укрито в 12 метални термоса, разположени в тайник под задната седалка на автомобила.

Водачът Д.П. и пътникът С.К., националността на които не се уточнява в съобщението, са задържани по обвинение за нелегален трафик на наркотици.