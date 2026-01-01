На 5 февруари около 14.52 ч. в Царево служители от Районното управление в Руен спрели за проверка лек автомобил „Опел Зафира“ с бургаска регистрация, управляван от 74-годишен руски гражданин, живеещ в Царево.

Те установили, че водачът шофира след употреба на алкохол с концентрация - 2,41 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Също вчера около 21.40 ч. на пътя Карнобат - Айтос служители от Районното управление в Карнобат спрели за проверка товарен автомобила „Фиат Добло“, управляван от 53-годишен мъж от руенското село Речица.

Те установили, че водачът шофира след употреба на алкохол с концентрация 2,16 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.