Откриха около 3 килограма канабис при претърсване на апартамент в Бургас, съобщиха от полицията.
Разбиха високотехнологична наркооранжерия край Провадия (СНИМКИ)
Случаят е от 20 август, жилището е разположено в к-с "Славейков". То е обитавано от 44-годишен криминално проявен бургазлия.
Той е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.
Разбиха високотехнологична наркооранжерия край Провадия (СНИМКИ)
Случаят е от 20 август, жилището е разположено в к-с "Славейков". То е обитавано от 44-годишен криминално проявен бургазлия.
Той е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.