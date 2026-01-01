Членовете на мото клуб „Морски братя“ в Бургас за пореден път ще изненадат бургаските деца на 1 юни, съобщиха от Общината.

От 11:30 до 13:00 часа всички желаещи ще имат възможност да се повозят на мотор. Това ще се случи на алеята пред Летния театър.

Събитието се провежда за дванадесети път и вече се превърна в очаквана традиция.

Целта на акцията е да се зарадват децата, но и също така те да разберат, че мотористите са част от участниците в движението по пътищата.

На 1 юни моторите ще се движат с ниска скорост, като ще се съблюдават и всички правила за безопасност.