Югозападното държавно предприятие се намира в тежко финансово състояние, като към 30.04.2026 г. общите му задължения са в размер на 15 845 431 евро. Това гласи публикация на ЮЗДП във Facebook.

Сред причините са намалени приходи от реализация на дървесина, несъбрани вземания по сключени договори, непогасени банкови кредити и несъобразено с икономическото състояние и липсата на достатъчно средства увеличение на заплатите през миналата година, поради което седем териториални стопанства са с частично или пълно неизплащане на възнаграждения за последния месец.

"Ръководството на ЮЗДП ще положи всички усилия за укрепване на финансовото състояние, като вече е в ход изготвянето на анализ за управлението на всяко териториално поделение. Ще бъде направен анализ и на сключените договори за възлагането на услуги, като неизгодните ще бъдат прекратявани. Сезирани са компетентните органи и се очакват резултатите от предстоящите проверки", пишат от ЮЗДП