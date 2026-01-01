Ограничено е движението по път II-19 Симитли - Разлог през прохода "Предел" за камиони над 12 тона с ремаркета и полуремаркета, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От пътната агенция посочват, че причина за временното ограничение е обилен снеговалеж и снегопочистванe. Трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

За БТА дежурният служител в Областното пътно управление (ОПУ) - Благоевград каза, че се работи активно на терен предвид метеорологичната обстановка. Снеговалеж има и в района на Попови ливади, по пътя между Гоце Делчев и Петрич (прохода Папаз чаир). На терен пътната настилка се обработва както при прохода "Предел", така и през Папаз чаир, посочиха от ОПУ.

Освен със снегопочистването, екипи са ангажирани и във връзка със сигнали за паднали камъни. Такива има за Кресненското дефиле.

Получен е и сигнал за паднала скала на пътя за Папаз чаир, в момента служители пътуват към мястото, за да бъде изяснена ситуацията, посочиха още от ОПУ.