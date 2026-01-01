Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се води досъдебно производство за извършено престъпление от Наказателния кодекс – отнемане на чужди вещи от непълнолетни лица чрез използване на сила и заплашване.

На 23 март 2026 г., в района на бензиностанция на пътя от Петрич към Благоевград, две 15-годишни момчета бяха нападнати.

На едното от момчетата са нанесени множество удари с ръце и крака в областта на окото, то е душено, заплашвано и ударено по бузата с предмет, наподобяващ пистолет. От него са отнети чанта, портмоне, 100 евро, мобилен телефон, сребърно колие и дрехи.

Другото момче е заплашено с предмет, наподобяващ пистолет, насочен към челото, и претърсено, при което са му отнети 10 евро.

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на 18-годишен ученик от Петрич – Г. В.

Лицето е привлечено като обвиняем и с постановление на прокурор от Районна прокуратура – Благоевград е задържано за срок до 72 часа.