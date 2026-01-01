7-годишно дете е настанено за лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ след падане от скала край симитлийското село Осеново. Инцидентът е станал в следобедните часове на 19 март, като момчето първоначално е транспортирано до болницата в Благоевград с травма на главата и счупен шиен прешлен.

След преценка на състоянието му детето е преместено в София, където е преминало през противошокова зала и специализирани изследвания.

Към момента няма опасност за живота му и то е настанено за наблюдение и лечение в Детската неврохирургия.

Причините за инцидента все още се изясняват.