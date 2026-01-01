46-годишен мъж е задържан, след като е причинил лека телесна повреда на 10-годишно момче в хотелски комплекс в Смолян, съобщиха от полицията.

На 7 април, около 22:40 часа, в РУ – Смолян чрез тел. 112 е получен сигнал от 39-годишен мъж от град Благоевград, че в хотелски комплекс в Смолян 46-годишен мъж от Кърджали, чрез хващане за тила, е причинил лека телесна повреда на 10-годишния му малолетен син.

Образувана е проверка е за престъпление, с оглед изясняване на всички факти и обстоятелства, която ще бъде изпратена на компетентната прокуратура.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа.