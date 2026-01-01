Заради авария на магистрален водопровод е наводнено едното платно на път II-86 Пловдив - Рудозем от 128+270 км до 128+380 км, съобщи дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) – Смолян, предаде кореспондентът на БТА в Смолян Елена Павлова.

Движението е сигнализирано с пътни знаци и се извършва с повишено внимание.

Аварията е тежка и е до пречиствателната станция за отпадни води на Рудозем, каза за БТА инж. Костадин Тотев – управител на „Водоснабдяване и канализация“ - Смолян. Сигналът за изтичане на вода на пътното платно е подаден тази сутрин в 4:30 часа. Аварията е в довеждащият водопровод от язовир Пловдивци, който водоснабдява Мадан и Рудозем.

И днес остава в сила ограничението за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала, посочиха от ОПУ. Пътищата в областта са проходими при зимни условия.