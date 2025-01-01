Трима мъже от едно семейство задържани за хулиганска проява във Виноградец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Служители на РУ – Септември задържаха трима мъже от едно семейство за хулиганска проява в село Виноградец. Сигнал за грубото нарушаване на обществения ред бил получен в полицейското управление снощи около 21:45 часа.

По първоначални данни тримата мъже на 61, 31 и 21 години, след като употребили алкохол, влезли в къщата на свои съселяни. Те предизвикали скандал и нанесли побой на трима мъже и една жена.

При напускане на имота побойниците счупили стъклата и страничните огледала на две паркирани коли, ползвани от пострадалите.

На място били изпратени няколко полицейски екипа, които задържали нападателите в ареста. По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.