Всеки иска лаптоп с голяма батерия, която възможно най-рядко се нуждае от презареждане. Ето защо големите производители водят постоянна битка за най-дълготраен източник на енергия. Но резултатите на всеки от тях са различни.

Тук ще поговорим за Apple и техния лаптоп MacBook Air, който може да ви се стори изкусителен като функции. Но дали ще ви изкуши и с батерия?

Колко издържа MacBook Air според Apple

Ако влезете в официалния сайт на производителя, ще видите, че Apple не обича да говори за конкретни ват-часове (Wh), както правят останалите. Те казват какво е максималното време, което издържа батерията след едно пълно зареждане при различно натоварване. Правят свои вътрешни стандартизирани тестове, в които имитират напълно реални ситуации на използване на лаптопите. На практика гледат видео или сърфират от напълно заредена до напълно разредена батерия и засичат времето.

В информацията ще видите, че според производствените тестови условия MacBook Air може да ви осигури до 18 часа възпроизвеждане на видео или сърфиране в безжичен интернет. И няма значение дали сте избрали 13‑инчов или 15‑инчов модел.

Колко издържа MacBook Air в реални условия

Независими тестове на външни потребители обаче показват, че в реалния живот М-сериите по-често стигат до 12–15 часа живот на батерията при умерена яркост (около 150–180 нита) и Wi‑Fi връзка, ако го използвате за смесена работа – сърфиране, създаване на документи, леки задачи, видеострийминг.

Ако все пак обработвате видео или използвате много отворени приложения наведнъж, ще имате нужда от презареждане по-скоро. Моделите с чип М4 от серията Apple Silicon показват още по-ефективно управление на мощността и енергията.

Ако трябва да обобщим, тези резултати никак не са лоши. Означава, че ако не натоварвате лаптопа с много тежки програми и процеси, ще можете да изкарате поне един пълноценен работен ден, без да се налага да го презареждате.

Каква е разликата с MacBook Pro

Факт е, че Pro моделът предлага батерии с по-голям капацитет. И това е логично, тъй като те са специално разработени за професионална употреба. Те се характеризират също с по‑големи екрани и Pro/Max чипове, които са по-мощни и оптимизирани за тежки задачи. Според Apple батериите в тези модели издържат до 18-20 (дори 22) часа при леко натоварване, подпомогнати и от ProMotion дисплея, който намалява опресняването, когато картината е статична.

Колко ще издържат обаче с вашите професионални програми? Това е въпрос, който няма универсален отговор. И все пак в повечето случаи отново ще успеете да изкарате цял работен ден с едно зареждане, особено за ежедневни задачи.

Как да оптимизирате батерията

Разбира се, че искате да използвате заряда на MacBook Air възможно най-дълго. И има начини да помогнете на интелигентното управление на macOS:

Активирайте функцията Optimized Battery Charging от системни настройки. Така зареждането над 80% се забавя в определени ситуации, за да намалите износването на батерията.

Намалете яркостта на екрана, или включете "Low Power Mode" (Режим на ниска консумация), тъй като дисплеят използва много енергия.

Затваряйте (не просто минимизирайте) приложенията, които не използвате в момента. Те продължават да работят във фонов режим и хабят електричество – проверете раздела "Energy" в Activity Monitor, за да видите кои са те.

Избягвайте да държите лаптопа на екстремно високи или ниски температури. Оптималните са между 10 и 35 градуса.

Използвайте оригинални кабели и зарядни устройства.

Сега вече знаете дали MacBook Air е подходящ за вашия начин на живот и как може да извлечете максимума от него.