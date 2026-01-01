Всеки иска лаптоп с голяма батерия, която възможно най-рядко се нуждае от презареждане. Ето защо големите производители водят постоянна битка за най-дълготраен източник на енергия. Но резултатите на всеки от тях са различни.
Тук ще поговорим за Apple и техния лаптоп MacBook Air, който може да ви се стори изкусителен като функции. Но дали ще ви изкуши и с батерия?
Колко издържа MacBook Air според Apple
Ако влезете в официалния сайт на производителя, ще видите, че Apple не обича да говори за конкретни ват-часове (Wh), както правят останалите. Те казват какво е максималното време, което издържа батерията след едно пълно зареждане при различно натоварване. Правят свои вътрешни стандартизирани тестове, в които имитират напълно реални ситуации на използване на лаптопите. На практика гледат видео или сърфират от напълно заредена до напълно разредена батерия и засичат времето.
В информацията ще видите, че според производствените тестови условия MacBook Air може да ви осигури до 18 часа възпроизвеждане на видео или сърфиране в безжичен интернет. И няма значение дали сте избрали 13‑инчов или 15‑инчов модел.
Колко издържа MacBook Air в реални условия
Независими тестове на външни потребители обаче показват, че в реалния живот М-сериите по-често стигат до 12–15 часа живот на батерията при умерена яркост (около 150–180 нита) и Wi‑Fi връзка, ако го използвате за смесена работа – сърфиране, създаване на документи, леки задачи, видеострийминг.
Ако все пак обработвате видео или използвате много отворени приложения наведнъж, ще имате нужда от презареждане по-скоро. Моделите с чип М4 от серията Apple Silicon показват още по-ефективно управление на мощността и енергията.
Ако трябва да обобщим, тези резултати никак не са лоши. Означава, че ако не натоварвате лаптопа с много тежки програми и процеси, ще можете да изкарате поне един пълноценен работен ден, без да се налага да го презареждате.
Каква е разликата с MacBook Pro
Факт е, че Pro моделът предлага батерии с по-голям капацитет. И това е логично, тъй като те са специално разработени за професионална употреба. Те се характеризират също с по‑големи екрани и Pro/Max чипове, които са по-мощни и оптимизирани за тежки задачи. Според Apple батериите в тези модели издържат до 18-20 (дори 22) часа при леко натоварване, подпомогнати и от ProMotion дисплея, който намалява опресняването, когато картината е статична.
Колко ще издържат обаче с вашите професионални програми? Това е въпрос, който няма универсален отговор. И все пак в повечето случаи отново ще успеете да изкарате цял работен ден с едно зареждане, особено за ежедневни задачи.
Как да оптимизирате батерията
Разбира се, че искате да използвате заряда на MacBook Air възможно най-дълго. И има начини да помогнете на интелигентното управление на macOS:
- Активирайте функцията Optimized Battery Charging от системни настройки. Така зареждането над 80% се забавя в определени ситуации, за да намалите износването на батерията.
- Намалете яркостта на екрана, или включете "Low Power Mode" (Режим на ниска консумация), тъй като дисплеят използва много енергия.
- Затваряйте (не просто минимизирайте) приложенията, които не използвате в момента. Те продължават да работят във фонов режим и хабят електричество – проверете раздела "Energy" в Activity Monitor, за да видите кои са те.
- Избягвайте да държите лаптопа на екстремно високи или ниски температури. Оптималните са между 10 и 35 градуса.
- Използвайте оригинални кабели и зарядни устройства.
Сега вече знаете дали MacBook Air е подходящ за вашия начин на живот и как може да извлечете максимума от него.