Предполага се, че хиляди хора са загинали в Майот - френската територия в Индийския океан, която беше опустошена от мощен циклон.

Спасителните екипи все още се опитват да достигнат до някои общности, за да търсят оцелели.

Цели селища са били изравнени със земята от циклона Чидо, донесъл вятър със скорост над 225 км/ч.

Част от населението на Майот, което наброява 320 000 души, се бори с остър недостиг на храна, вода и подслон.

Около 75% от обитателите на острова живеят под националната линия на бедността, а един на всеки трима е безработен.

Френският президент Еманюел Макрон каза, че мислите му са със "сънародниците в Майот, които са преминали през най-ужасните няколко часа, а някои са загубили всичко, дори живота си".

The small French Indian Ocean territory of Mayotte has been absolutely devastated by Category 4 Cyclone Chido, with entire neighborhoods flattened and hundreds feared dead.



The island was battered by extreme winds over 136 mph (220 km/h). pic.twitter.com/g5lcMfVwBQ