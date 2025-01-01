операция
Четиридесет и четири годишна жена от нидерландската провинция Южна Холандия е починала в Турция, потвърди говорител на Министерството на външните работи съобщението на вестник "Алгемейне Дагблад", предаде националната новинарска агенция АНП. 

Според изданието жената от град Налдвейк е починала след пластична операция в Истанбул.

Говорителят отказа да предостави повече подробности от съображения за поверителност. Роднините на жената получават консулска помощ.

По данни на "Алгемейне Дагблад" жената е била майка на няколко малки деца.

