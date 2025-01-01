Четиридесет и четири годишна жена от нидерландската провинция Южна Холандия е починала в Турция, потвърди говорител на Министерството на външните работи съобщението на вестник "Алгемейне Дагблад", предаде националната новинарска агенция АНП.
Според изданието жената от град Налдвейк е починала след пластична операция в Истанбул.
44-jarige vrouw overlijdt na plastische chirurgie in Turkije
Говорителят отказа да предостави повече подробности от съображения за поверителност. Роднините на жената получават консулска помощ.
Doe dus niet van die domme dingen. Er wordt regelmatig voor gewaarschuwd maar blijkbaar is uiterlijk belangrijker dan je leven. Nederlandse moeder (44) overlijdt na plastische chirurgie in Turkije: 'Het is afschuwelijk'
По данни на "Алгемейне Дагблад" жената е била майка на няколко малки деца.