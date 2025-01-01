Австралийското правителство обяви амбициозен план за осигуряване на поне три часа безплатна слънчева енергия всеки ден за домакинства в три щата – Нов Южен Уелс, Куинсланд и Южна Австралия – дори ако те нямат соларни панели на покрива.

Схемата „Solar Sharer“, която трябва да стартира през юли 2026 г., обхваща домове със смарт измервателни уреди и е предназначена да използва излишното производство на слънчева енергия през най-светлите часове на деня. Инициативата цели да помогне на потребителите да намалят разходите си в условията на растящи сметки за ток.

Министърът по климатичните промени и енергетиката Крис Боун заяви, че планът ще гарантира „всяка последна слънчева лъчица да захранва домовете ни“, вместо да се губи. „Това е доказателство, че това, което е добре за планетата, е добре и за портфейла ви“, добави той. „Хората, които успеят да преместят потреблението на електроенергия в периода с безплатен ток, ще се възползват директно – независимо дали имат соларни панели или не, и независимо дали са собственици или наематели. И колкото повече хора се възползват от офертата и прехвърлят потреблението си, толкова по-големи ще са ползите за системата, което ще намали разходите за всички потребители на електроенергия.“

Програмата е отворена за всички домакинства в трите щата – включително и за живеещите в апартаменти – дори ако нямат инсталирани соларни панели. Домакинствата ще бъдат насърчавани да използват енергийно интензивни уреди като перални, съдомиялни и климатици, както и да зареждат електрически превозни средства и домашни батерии през периода с безплатна електроенергия.

Правителството обясни, че тази промяна в моделите на потребление може да намали натоварването на електропреносната мрежа вечер и да понижи общите цени на електроенергията. Схемата ще бъде реализирана чрез промяна в стандартната пазарна оферта, която ограничава колко могат да таксуват доставчиците на електроенергия.

„В момента има толкова много електроенергия по средата на деня, че цените често са много ниски или дори отрицателни, и според нашия анализ това е нещо, което енергийни компании могат да включат и предложат“, каза г-н Боун пред Австралийската радиотелевизионна корпорация. „Това не е вълшебно решение и е част от пакет от мерки, но е добра такава. Никой не твърди, че една конкретна политика решава всички предизвикателства на енергийния пазар.“

Въпреки това, експерти предупреждават, че подобни оферти не идват без скрити последици. Зоу Хилтън, старши анализатор по енергийна политика в Центъра за независими изследвания, отбеляза, че доставчиците вече предлагат безплатни периоди по време на слънчевите часове, но „те са комбинирани с такси за използване през другите периоди, които са с около 25 процента по-високи в сравнение с подобни оферти“, като по този начин тези предложения остават печеливши.