Тридесет и три онкологични центъра са избрани да бъдат интегрирани в европейска мрежа от 100 сертифицирани центъра. В тях ще се лекуват онкоболни пациенти и ще се обучават лекари, а също така ще се извършват и изследвания в областта на онкологичните заболявания, предаде Франс прес, като се позова на френския Национален онкологичен институт. Мрежата би трябвало да заработи до 2028 г.

Инициативата е подета от Европейската комисия и е координирана от френския Национален онкологичен институт. Проектът цели да гарантира на 90 процента от населението достъп до висококачествени грижи, като същевременно намали различията в това отношение между страните членки.

Властите на 11 страни членки са посочили първите 33 центъра, които ще получат европейско сертифициране, като от Испания те са 14, от Франция – 4, Белгия - 4, Литва – 3, Норвегия – 2, а от България, Румъния и Кипър – по 1.

Центровете ще трябва и да си правят самооценка на всеки 6 до 11 месеца, последвана от одит на място и накрая да представят подробен доклад и препоръки за продължаващо подобрение на работата.

До 2028 г. мрежата ще обхваща 31 европейски страни и около 500 милиона европейски граждани.

Проектът е с бюджет от 112 милиона евро и се вписва в Европейския план за борба с онкологичните заболявания и в програмата на ЕС, наречена - EU4Health.