Окръжната прокуратура в Хасково е повдигнала обвинение на шофьора на линейка, причинил смъртта на мъж в Симеоновград, съобщиха от прокуратурата.

Мъжът е задържан за 72 часа.

Шофьорът е дал кръвна проба, която е реагирала положително на канабис.

Пешеходец загина след удар от линейка в Симеоновград

При маневра на заден ход със специализирания автомобил в района на Центъра за спешна медицинска помощ в града водачът е блъснал пешеходец. Пострадалият е бил настанен в болница за лечение и по-късно е починал от нараняванията, обясниха от прокуратурата.

За инцидента от полицията в Хасково съобщиха снощи, че пешеходец е починал, след като е бил ударен от линейка в Симеоновград.