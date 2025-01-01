От началото на октомври до началото на ноември 2025 г. редица европейски летища и дори военни бази станаха обект на инциденти с дронове, довели до временно спиране на полети, пренасочвания и засилени мерки за сигурност.

Германия е сред най-засегнатите държави. На 2 и 3 октомври летище Мюнхен беше принудено два последователни дни да спре полетите след засичане на дронове над северната и южната писта, което засегна над 10 000 пътници. На 31 октомври въздушното движение на летище Берлин Бранденбург беше спряно за почти два часа, а на 2 ноември летището в Бремен преустанови дейност за около час.

В Белгия зачестиха полети на дронове над военни и граждански обекти. Над базите Елзенборн и Клайне Брьогел бяха регистрирани дронове в края на октомври. На 4 ноември летище Брюксел временно преустанови работа, а малко след това същото се случи и в Лиеж, което остави стотици пътници блокирани.

В Литва летищата във Вилнюс и Каунас също бяха временно затваряни в края на октомври заради балони, пуснати от територията на Беларус, които навлязоха във въздушното пространство на страната.

Инциденти с дронове бяха регистрирани и в други страни: на 20 октомври временно беше спряно летището Палма де Майорка в Испания, а на 6 октомври и летището в Осло, Норвегия.

Поредицата от случаи през октомври и началото на ноември очертава нарастваща и вероятно координирана заплаха срещу критична инфраструктура в Европа. Европейските служби за сигурност разглеждат тези инциденти като възможна „хибридна атака“, зад която могат да стоят „професионални актьори“, включително държавни структури, за които се предполага, че са свързани с Русия. Най-активно предужпреждават в тази посока службите на Германия. Те подчертават, че „инцидентите“ са част от широката руска стратегия срещу Европа.