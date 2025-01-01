Диана Хърка, майката на Стефан, който загина при срутването на навеса на ж.п. гарата в Нови Сад, продължава гладната си стачка в близост до сградата на сръбския парламент, съобщи телевизия N1.

В същото време в „Чачиленд“ се проведе митинг на привърженици на правителството, които бяха докарани в Белград с автобуси в голям брой и се разотидоха веднага след речта, оставяйки само малък брой хора на мястото. Митингът в подкрепа на Диана Хърка, организиран от протестиращи студенти, все още продължава на ъгъла на улиците „Таковска“ и булевард „крал Александър“.

От 2 ноември, когато Хърка започна гладната си стачка в знак на протест, че исканията на студентите не са изпълнени, тя получава подкрепа от граждани. Полицията продължава да охранява района на „Чачиленд“. През последните три вечери е имало инциденти, а привърженици на правителството, въпреки болката на майката, пускат музика от озвучителната система.

Хърка заяви пред телевизия N1, че се чувства добре и че „нейните хора са с нея“. Тя подчерта, че не желае насилие. Тя попита властите кого всъщност защитава полицията — хората в „Чачиленд“ или нея самата.

Снощи напрежение възникна и пред Петата белградска гимназия, където полицията задържа шофьора на автобус Миломир Якимович. На него първоначално му било наредено да паркира автобуса си пред гимназията, но след като го направил, бил арестуван. Той заяви, че полицията го е измамила, автобусът му е бил отнет, но той няма да се откаже и продължава да превозва хора от Нови Сад до Белград и днес.

Хърка, майката на Стефан, една от жертвите на срутването на навеса, започна гладната си стачка в неделя, 2 ноември, в 11:52 ч., след голям възпоменателен събор в Нови Сад по повод годишнината от инцидента. На нея не ѝ беше позволен достъп до района пред парламента.