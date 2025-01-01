Един век живот, изпълнен с достойнство, обич и мъдрост. Мара Бучкова от Велинград отпразнува своя 100-годишен юбилей.

Заместник-кметът на община Велинград Любомир Перчинков, представители на Общинския съвет и екипът на социалното звено към ОА–Велинград „Асистентска подкрепа“ посетиха рожденичката, за да ѝ поднесат почетен плакет, поздравителен адрес от името на кмета д-р Костадин Коев, цветя, торта и кошница с плодове.

С нескрито вълнение баба Мара прие поздравленията и благопожеланията, като благодари от сърце за вниманието, уважението и грижата на общинската администрация, както и на своето голямо и сплотено семейство, което е неотлъчно до нея през годините, съобщиха от община Велинград.

Столетницата е пример за силен дух, доброта и човечност. Нейният живот е жива история, белязана от труд, любов и достойнство, отбелязват от общинската администрация.

Да е честита, здрава и да посрещне още много рождени дни!