За зачестили проблеми с електрозахранването в община Болярово сигнализира кметът Христо Христов. Местната управа и жители настояват енергоразпределителното дружество да предприеме необходимите мерки.

Кметът на Болярово съобщи за проблема по време на заседание на Областния съвет за намаляване на риска при бедствия, а след това коментира темата и пред журналисти.

Протестна готовност: Хората в Ямболско са готови на пътни блокади заради проблеми с тока

„От няколко месеца наистина безпричинно спира токът, в тихо време, без вятър. Последният случай е от миналия петък - в четири-пет села нямаше ток в продължение на три часа“, посочи кметът на община Болярово.

"Освен продължителното спиране на електрозахранването има и чести краткотрайни спирания, т. нар. токови удари. Те създават проблеми, както на жителите, така и на работата на администрацията", каза Христов.

„Има уреди, които изгарят. В Общината също скоро имахме изгорели електроуреди и техника. Трябва да се предприемат някакви мерки“, допълни той.

По думите му проблемът засяга половината населени места в община Болярово, както и част от другата крайгранична община в Ямболска област – Елхово. Сигналът е подаден в местния клон на „Електроразпределение Юг“ - EVN в Ямбол.