Мярка „подписка“ за 36-годишния мъж, нападнал кмета на павликенското село Дъскот, съобщиха от полицията.

Повдигнаха обвинение на мъжа, нападнал кмета на павликенското село Дъскот

На 5 ноември Районния съд в Павликени е променил мярката му. Той е обвинен в причиняване на лека телесна повреда на длъжностно лице.

С постановление на прокуратурата той беше задържан за 72 часа. С решение на съда мярката му е променена в „подписка“.

Припомняме, че нападението е станало заради акт за незаконно изхвърлени отпадъци.

Битият кмет Николай Митев е предприел освидетелстване от съдебен лекар във Велико Търново. Полицай е станал свидетел на инцидента.

За незаконно изхвърлените отпадъци на нарушителя ще бъде наложена глоба, която според общинската наредба в Павликени, е от 150 до 500 лева.