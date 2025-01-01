Повдигнаха обвинение на 36-годишния мъж, нападнал кмета на павликенското село Дъскот, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в понеделник в сградата на кметството. След доклад на материалите в прокуратурата извършителят на деянието е привлечен в качеството на обвиняем.

Нападнаха и пребиха кмет на павликенско село заради акт за незаконно изхвърлени отпадъци (ВИДЕО)

Мъжът е задържан за 72 часа. Припомняме, че нападението е станало заради акт за незаконно изхвърлени отпадъци.

Битият кмет Николай Митев е предприел освидетелстване от съдебен лекар във Велико Търново. Полицай е станал свидетел на инцидента.

За незаконно изхвърлените отпадъци на нарушителя ще бъде наложена глоба, която според общинската наредба в Павликени, е от 150 до 500 лева.