Категорично Христо Иванов не е участвал в такава среща и не е присъствал в такъв разговор с лидера на ДПС-Ново Делян Пеевски, на която са обсъждани санкциите "Магнитски" и съюз срещу лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Това обяви в НС Ивайло Мирчев от ДБ.

Припомняме, че по-рано днес Делян Пеевски обяви, че по време на т.нар. сглобка в кабинета му на среща са били Асен Василев, Кирил Петков и Христо Иванов и са му предложили: "Имаме голямо желание да работим с теб, не понасяме Борисов. Нека свършим това и чрез нашите контакти със Сорос ще помогнем санкциите да бъдат свалени. Но трябва да свалим Борисов, защото докато го има, ние няма да пораснем. Аз ги изгоних всички. Отидох при Борисов и му казах."

Пеевски за санкциите „Магнитски“: Аз работя само по закон

Във връзка получената подрепа за Конституцията Мирчев заяви:

"Делян Пеевски дойде на нашата позиция. Ние винаги сме били на позицията за конституционна реформа по начина, по който Христо Иванов го искаше от много години. Ако забелязвате, самото ДПС дойде на нашите позиции и гласува с нас в зала".