Холивудската актриса Анджелина Джоли посети един от най-опасните градове на фронтовата линия в Украйна - Херсон, където се срещна с медицински персонал, доброволци и цивилни, живеещи под постоянни атаки от руските войски, предаде Ройтерс.
"Във време, когато правителства по света обръщат гръб на защитата на цивилните, силата и взаимната подкрепа между хората са смайващи“, сподели Джоли в изявление, публикувано в четвъртък от фондация Legacy of War ("Наследство на войната“), която подкрепи посещението ѝ в Херсон и в близкия град Николаев.
"Хората от Николаев и Херсон живеят с опасността всеки ден, но отказват да се предадат“, каза още Джоли, цитирана от Ройтерс. Разпространените кадри показват как Джоли, облечена с бронирана жилетка, се среща с деца в стая без прозорци.
The ambassador of goodness Angelina Jolie, with her stay in Kherson, incredibly powerfully drew the ATTENTION OF THE WORLD to our continuously shelled Kherson with daily human losses and destruction! Thank you, world star and fearless woman!🙏🏻🇺🇦♥️ pic.twitter.com/RYuG3TkrpD— ZSUAngel (@angel_zsu) November 5, 2025
Херсон, някога с население от близо 300 000 души, е най-големият град в обсега на руската армия, което го прави един от най-опасните градове в Украйна. Той беше окупиран от руските сили от март 2022 г. до изтеглянето им осем месеца по-късно през река Днепър. Русия отрича умишлените атаки срещу цивилни.
The Legacy of War Foundation has released a press statement about their visit to Mykolaiv and Kherson with Angelina Jolie.— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 6, 2025
Angelina said: “The people of Mykolaiv and Kherson live with danger every day, but they refuse to give in. At time when governments around the world are… pic.twitter.com/7zROyLMq6Z
"Много сме благодарни за посещението на Джоли и за факта, че хората идват тук“, каза Александър Толокоников, заместник-началник на областната администрация на Херсон, пред държавната телевизия на Украйна. "Понякога изглежда, че сме били забравени, но виждаме, че това не е така.“
❤️🔥 American actor and UN Goodwill Ambassador Angelina Jolie visited Kherson and Mykolaiv with the Legacy of War Foundation, meeting doctors, families, and volunteers living under constant drone and shelling threats.— UNITED24 Media (@United24media) November 6, 2025
1/2 pic.twitter.com/vc3sCAoTIO
През 2022 г. Анджелина Джоли също бе в Украйна, като тогава посети град Лвов, припомня още Ройтерс.