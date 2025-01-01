Девет сливенски квартала остават без вода в петък, 7 ноември, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД.

От 8:00 до 23:00 часа ще бъде спряно водоподаването в кварталите „Клуцохор“, „Комлука“, „Република“, „Звездите“, „Колю Фичето“, „Ново село“, „Българка“, „Сини камъни“ и „Вилна зона“, заради строително-монтажни дейности по изпълнение на връзка на Главен клон I в.з. с резервоар „Бункера“ с обем 5000 куб. м. Във високите части на „Вилна зона“ са възможни временни колебания в налягането.

От дружеството уточняват, че при възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано от обявения час.

Строително-монтажните дейности се извършват в рамките на проект „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата в агломерации с население над 10 000 жители - фаза 2“, финансиран по Програма „Околна среда 2021-2027 г.“, приоритет „Води“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.