Земетресение беше усетено в Скопие във вторник вечер в 22:05 ч. (23:05 ч. българско време), предаде кореспондентът на БТА Маринела Величкова.

Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център трусът е бил с магнитуд 4,8 и е станал на дълбочина от 5 километра. Епицентърът му е на 12 километра от Тетово и на 23 километра от Призрен в Косово, пишат медии в Република Северна Македония.

По предварителни данни земетресението е било усетено също в Албания и Сърбия.

Няма данни за нанесени щети в Северна Македония.