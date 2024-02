увеличават усилията си да превземат източния, докато войната нанеумолимо продължава.Сраженията напомнят на битката за друг източен град - Бахмут, който падна в ръцете на Русия през май миналата година след продължили месеци наред градски боеве, 15 месеца след пълномащабното нахлуване, което Москва нарича "специална военна операция".Градът, който украинците наричат, а руснаците -, и който преди войната е имал население от около 32 000 души, се намира на фронтовата линия от 2014 г., когато за кратко е окупиран от подкрепяните от Москва сепаратисти, завзели голяма част отДнес властите твърдят, че там са останали по-малко от 1000 жители, като много от тях се крият в мазета и сутерени. Официални представители казват, че не е останала непокътната нито една сграда в града.Авдеевка се намира в индустриалния район, на 15 км северно от контролирания от Русия град. Преди войната, коксовият завод от съветската епоха там е бил един от водещите производители в Европа.Подкрепяните отофициални представители описват града като "" с бетонни бункери. Те казват, че защитниците са се скрили в бетонни кули, които не могат да бъдат щурмувани без огромни загуби, и използват коксовия завод като база и склад за оръжие.

