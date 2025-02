Запалително устройство избухна пред сградата на руското консулство в Марсилия днес - навръх третата годишнина от началото на войната в Украйна, предаде Асошеийтед прес, позовавайки се на френските власти.

Не се съобщава за пострадали хора.

На мястото е била хвърлено и второ устройство, което обаче не се е взривило. Извикан е експерт по обезвреждането на бомби.

