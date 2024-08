от италианска авиокомпания беше задържан в Москва за управление навъпреки забраната за използване на дронове в руската столица, съобщиха пред ТАСС от правоохранителните органи."Случаят е от вчера. Над парк "Зарядие" е забелязан безпилотен летателен апарат, който веднага привлякъл вниманието на служители на правоохранителните органи. Те бързо установили оператора на дрона. Оказал се е гражданин на Италия, който работи като бордови персонал в италиански въздушен превозвач. Лицето е задържано", каза събеседник на ТАСС. http://src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NDTVWorld | Russia Detains Italian Man For Flying A Drone Near The Kremlin https://t.co/Dx0fUxlzY6

— NDTV (@ndtv) August 6, 2024 Задържаният твърди, че не знаел за забраната за използване на безпилотни летателни средства в Москва и че просто искал да направина центъра на руската столица. Към момента на нарушителя е съставен административен протокол по член за нарушаване на правилата за използване въздушното пространство. Използваният от италианеца квадрокоптер DJi е иззет и изпратен за експертиза.В началото на май 2023 г. московският кмет Сергей Собянин съобщи, че забранява използването на дронове над руската столица. Изключение се прави само за безпилотни апарати, "използвани от органите на държавната власт".Ройтерс и италианската агенция АНСА също цитират съобщението на ТАСС, като Ройтерс отбелязва, че Посолството на Италия в Москва засега не е отговорило на запитване за коментар, както и че паркът "Зарядие" се намира в непосредствена близост до Кремъл.