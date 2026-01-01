Раул Родригес Кастро - внук на бившия кубински лидер Раул Кастро (бел. ред. - брат на Фидел Кастро), е направил опит тайно да изпрати писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп чрез заможен предприемач от Хавана миналата седмица, съобщи The Wall Street Journal в четвъртък, позовавайки се на американски официални лица.

Съобщава се, че писмото наподобява официална дипломатическа нота и носи официален кубински печат. В него са изложени предложения за икономическо и инвестиционно сътрудничество, искане за облекчаване на санкциите, както и предупреждение, че кубинското правителство се подготвя за евентуална американска интервенция.

Това послание представлява „извънреден опит“ за започване на диалог с администрацията на Тръмп в момент, когато Куба преживява най-тежката си икономическа криза от десетилетия, отбелязва Анадолската агенция.

Планът обаче се провалил, когато куриерът - Роберто Карлос Чамисо Гонсалес, 37-годишен кубински бизнесмен, бил спрян от агент на граничните и митническите служби на летище в Маями. Агентът конфискувал писмото и го върнал обратно в Хавана, с което на практика сложил край на опита.

Прави впечатление, че в понеделник Тръмп заяви, че САЩ „може да се отбият в Куба“ след войната с Иран, като добави, че островът е „провалена държава“. По-рано той намекна, че може да „вземе“ или „освободи“ Куба.

Куба е изправена пред продължителна икономическа криза, белязана от недостиг на горива, режим на тока и ограничен достъп до храни и лекарства. Кубинските власти отдават голяма част от трудностите на десетилетните санкции на САЩ, докато американските представители посочват структурни икономически проблеми като основна причина.