Експлозия отекна в понеделник в рафинерията на петролния концерн „Валеро" в тексаския град Порт Артър.

Местните служители по спешно управление издадоха сигнал, обхващащ голяма площ около рафинерията. „Валеро" потвърди инцидента, съобщавайки за „пожар в един от блоковете", и заяви, че целият персонал, близо 800 души, е отчетен. Издадена е заповед за укриване на място за жителите в района.

Местните медии показаха кадри, на които се виждат високи пламъци и стълб черен дим над рафинерията, а очевидци съобщиха за силен гръм, разтресъл прозорците им. Рафинерията в Порт Артър - разположена на около 145 километра източно от Хюстън - е един от големите американски нефтопреработвателни центрове с капацитет от около 435 000 барела суров петрол.