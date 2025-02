Четирима души са загинали при взрив в магазин в Тайван, а още един човек е "без жизнени показатели" - видеоклипове показват големи парчета отломки, падащи на улицата.

Инцидентът е станал в централния западен град Тайчунг. Служител на пожарната служба в страната съобщи, че най-малко 12 души са били ранени.

Видеоклип, публикуван в социалните мрежи, показва момента на експлозията, при който облицовката и други отломки изхвърчат от сградата, а от вътрешността й се вдига прах.

Взривът е станал около 11:30 ч. местно време на 12-ия етаж на универсалния магазин "Шин Конг Мицукоши".

🚨 Breaking News from Taichung: A suspected gas explosion at Shin Kong Mitsukoshi department store leaves 7 injured and 5 dead. Rescue efforts underway as authorities secure the area. Stay safe, everyone! 🙏 #Taichung #SafetyFirst pic.twitter.com/FivnRGfjdi