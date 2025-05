Релеф на съветския диктатор Йосиф Сталин бе възстановен в метростанция „Таганска“ в Москва, съобщи архитектурният изследовател Александър Зиновиев.

На 10 май Московското метро обяви плановете си да възстанови историческото пано на "Таганска", посветено на съветската победа във Втората световна война. Барелефът се е намирал в края на станцията до 1966 г. От управата на метрото съобщиха, че композицията ще бъде пресъздадена с помощта на архивни снимки и документи.

Confirming the collective adoration of a mass murderer by Moskovites: Muscovites bring flowers to the bas-relief with Stalin, which was unveiled today at the Taganskaya metro station.



