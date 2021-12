Мъж вдигна на крак полицията в Ню Йорк. След преговори инцидентът завърши с арест и без ранени хора.



По-рано мъжът се появил въоръжен пред централата на ООН и заплашил да се простреля с пистолет във врата. Моментално полицейски отряди обградиха района на Първо авеню. На място пристигна микробус с полицаи със специална екипировка и оръжие.



След няколко часа преговори мъжът беше задържан и отведен в ареста, предадоха световните агенции.



JUST IN - United Nations HQ in New York surrounded by police responding to a man armed with a shotgun. pic.twitter.com/kZ3FoFXe5l



Заради инцидента достъпът до сградата бе блокиран за известно време, но работата вътре продължи.



The area at the UN headquarters in New York was cordoned off due to an unknown person, police arrived at the building. pic.twitter.com/wtygfL6fZj