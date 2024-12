Вулкан изризгна тази сутрин в централната част на Филипините. Огромен стълб пепел се издигна в небето, а правителството призова за евакуация на околните села.

Издигащ се на повече от 2400 метра над морското равнище на централния остров Негрос, Канлаон е един от 24-те активни вулкана във Филипините.

Евакуацията ще бъде проведена в радиус от шест километра от вулкана.

През септември стотици жители бяха евакуирани, след като вулканът изхвърли хиляди тонове вредни газове в рамките на един ден.

An explosive eruption occurred at the summit vent of Kanlaon Volcano at 3:03 PM today, 9 December 2024. The eruption produced a voluminous plume that rapidly rose to 3,000 meters above the vent and drifted west-southwest. Pyroclastic density currents or PDCs descended the slopes… pic.twitter.com/EFNFDzRHEe