Военните в Мадагаскар поеха контрола над острова, заяви днес полковник от армията, след като президентът Андри Ражоелина избяга в чужбина на фона на нестихващите младежки протести срещу властта, спечелили на своя страна и част от армията, предаде Ройтерс.

"Ние поехме властта", заяви по националното радио полковник Майкъл Рандрианирина, който оглави метеж на военнослужещи, присъединили се към антиправителствените демонстрации на поколението Z.

Рандрианирина подчерта, че военните разпускат всички институции с изключение на Националното събрание (долната камара на парламента на Мадагаскар), което минути по-рано гласува за импийчмънта на Ражоелина.

В ден, изпълнен с напрежение, 51-годишният Ражоелина се опита да разпусне парламента с указ преди гласуване за отстраняването си от длъжност. "В съответствие с разпоредбите на член 60 от Конституцията Народното събрание се разпуска", се казва в текста на указ, публикуван на Фейсбук страницата на президентството, чиято автентичност бе потвърдена от хора от обкръжението на президента. "Тази стъпка е необходима, за да бъде възстановен редът в нашата страна и да бъде укрепена демокрацията", заяви Ражоелина в социалните мрежи.

Въпреки че напусна Мадагаскар на борда на френски военен самолет, Ражоелина отказва да се оттегли от президентския пост, пренебрегвайки продължаващите вече няколко седмици младежки демонстрации с искане за оставката му и масовото преминаване на армията на страната на демонстрантите.

Президентството на Мадагаскар не коментира думите на полковник Рандрианирина, но по-рано заяви, че заседанието на парламента е противоконституционно и следователно всяко решение на законодателния орган е "нищожно".

Късно снощи Ражоелина заяви в излъчено в социалните мрежи обръщение, че се намира на "сигурно място" след "опит за убийство", без да дава повече подробности за местонахождението си. Опозиционен лидер, военен източник и чуждестранен дипломат заявиха пред Ройтерс, че Ражоелина е напуснал страната в неделя с френски военен самолет.

Островната държава бе разтърсена от протести, при които по улиците излязоха десетки хиляди млади хора. Те бяха предизвикани от прекъсвания на електро-и водоснабдяването, разочарование от образователната система, високата безработица и ширещата се бедност.