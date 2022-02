Втори ден от началото на военната операция в Украйна - руската армия достигна Киев, а градът се готви за отбрана с машини, военни части и доброволци. Сред тях рамо до рамо е и украинският президент Володимир Зеленски. Бившият шампион по бокс в тежка категория Виталий Кличко и настоящ кмет на Киев също каза, че ще се сражава редом с брат си. Няколко големи града в южната и източната част на страната бяха превзети или обкръжени.



17:00



Киев обяви отново въздушна тревога точно в 17:00 ч., съобщи украинският сайт КГГА, цитиран от БГНЕС.



Властите призовават всички лица, които са в украинската столица, да се отправят спешно към най-близките укрития. Приблизително по същото време е обявена въздушна тревога и във Виница (на 200 км югозападно от Киев).



16:30



Украински военни машини навлизат в Киев



Украински военни машини навлизат в столицата Киев, за да я защитят от приближаващите руски войски, съобщи украинското вътрешно министерство, цитирано от Ройтерс.





Кметът на Киев Виталий Кличко каза по-рано днес, че градът е „влязъл в отбранителна фаза“.



Командването на сухопътните войски на Украйна съобщи във „Фейсбук“, че са били убити повече от 1000 руски военни. „Русия никога досега не е губила толкова военнослужещи по време на бойни действия в нито един въоръжен конфликт, който е започвала“, се казва в съобщението, цитирано от Укринформ.



„Руските майки изпращат синовете си на сигурна смърт, защото въоръжените сили на Украйна твърдо удържат отбраната и ще защитават земята си от окупаторите“, заявява украинската армия.



Руското министерство на отбраната заяви, че няма жертви от руска страна, предаде ДПА. Никое от двете твърдения не може да бъде независимо потвърдено, отбелязва агенцията.



16:00



Русия заяви, че е превзела ключово летище на северозапад от Киев



Руското министерство на отбраната заяви, че въоръжените сили на страната са превзели стратегическо летище северозапад от Киев и са спуснали парашутисти в района, предаде Ройтерс.



Според изявлението руската армия е блокирала достъпа до Киев от запад, а силите на самопровъзгласилите се републики в Източна Украйна са нападнали позиции на силите на Киев, получавайки подкрепа от Русия.



Украйна заяви, че столицата ѝ и други части от страната са били подложени на ракетен удар рано тази сутрин, припомня Ройтерс.



14:26



Киев опустя пред очакваното руско настъпление



Страхът завладя Киев, докато руските войници напредват към украинската столица и най-голям град в страната, предаде ДПА.



Улиците и площадите до голяма степен са опустели, въпреки че въоръжени части патрулират из града, разказа кореспондент на информационната агенция.



По-рано външният министър Дмитро Кулеба съобщи за "ужасни руски ракетни атаки" срещу столицата, дом на близо 3 милиона жители. Украинското министерство на отбраната призова населението да блокира навсякъде, където може, руската военна техника.



"Излезте по улиците с украински знамена, снимайте руските окупатори. Покажете им, че не са желани тук, че всички ще им се съпротивляваме", отправи призив към гражданите министерството.



13:04



Военни танкове по улиците на Киев



BBC показа запис, който е получен в редакцията. На него се вижда как танкове, вероятно руски, навлизат в столицата на Украйна. От медията са потвърдили, че кадрите са от киевския район Оболонски.

