Новият Кодекс за движение по пътищата в Гърция определя нови наказания за нарушителите на пътя, съобщи NOVA.

Освен строги глоби за превишена скорост, които достигат до 8 000 евро, използване на мобилен телефон (2 000 евро) или шофиране под влиянието на алкохол, са предвидени и нарушения с нисък или среден риск, които водят до по-строги санкции за нарушителите.

Типичен пример са нарушенията от категория за „антисоциално поведение при шофиране“, която се въвежда за първи път със Закона. Тя предвижда административна мярка за отнемане на шофьорската книжка за четиридесет дни. Това включва агресивно поведение от един водач към друг, умишлено блокиране на лентата за движение и дори изпреварване, което е заплаха за другите водачи.