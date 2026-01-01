Канадската полиция днес идентифицира нападателката в училище като 18-годишна жена с психически проблеми, но не съобщи мотивите ѝ за едно от най-тежките нападения в историята на страната, предаде Ройтерс.

Нападателката Джеси Ван Ротселаар се е самоубила след стрелбата вчера в Тъмблър Ридж – отдалечено селище в провинция Британска Колумбия на тихоокеанското крайбрежие. Полицията уточни, че общо убитите при стрелбата са девет, вместо първоначално съобщените десет души.

„Полицията е посещавала тази (семейна) жилищна сграда много пъти през последните няколко години, занимавайки се с въпроси, свързани с психическото здраве на заподозряната“, заяви заместник-комисар Дуейн Макдоналд, началник на Кралска канадска конна полиция в Британска Колумбия.

Макдоналд добави, че Ван Ротселаар, която е родена като мъж, но е започнала да се идентифицира като жена преди шест години, първо е убила 39-годишната си майка и 11-годишния си брат в семейния дом. След това е отишла в училището, където е застреляла 39-годишна учителка, три 12-годишни ученички и двама ученици на 12 г. и 13 г.

„Вярваме, че заподозряната е действала сама, но е твърде рано да правим предположения за мотивите“, каза Макдоналд на пресконференция.

По-рано днес, видимо разстроен, премиерът Марк Карни обеща, че народът на Канада ще през тази „ужасна стрелба“. Той, след като отложи пътуването си до Европа, заяви, че е наредил знамената на правителствените сгради да бъдат свалени наполовина през следващите седем дни.

Това е една от най-смъртоносните стрелби в канадската история. Канада има по-строги закони за притежание на оръжие в сравнение със САЩ, но канадските граждани могат да притежават огнестрелни оръжия, ако имат лиценз.