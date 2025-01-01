Унгарският външен министър Петер Сиярто пристигна в Москва, за да участва в заседание на руско-унгарска междуправителствена комисия по икономическо сътрудничество, предадоха ТАСС и Ройтерс.

"Веднага щом войната (в Украйна) приключи, световната икономика ще може да се върне в нормалното си русло и ще се отворят нови, огромни възможности в международните търговски отношения. Санкциите няма да са вечни, затова трябва да сме готови да заемем добра стартова позиция в новия период. Ето защо сега отиваме в Москва с голяма бизнес делегация", заяви по-рано Сиярто на страницата си във Фейсбук.

Заседанията на междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество между Русия и Унгария се провеждат всяка година поредно в Москва и Будапеща. От руска страна комисията се оглавява от министъра на здравеопазването Михаил Мурашко.

Заседанието вече започна. Очаква се след края му да бъдат подписани редица документи, отбелязва ТАСС.