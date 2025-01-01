Украинската армия съобщи днес, че нейните сили са поразили Рязанския нефтопреработвателен завод в Русия, предаде Ройтерс.

Нанесен е и удар по завод за производство на гилзи в окупираната от Москва Луганска област, който се намира в град Алчевск.

Въоръжените сили на Киев обявиха, че двата обекта са били атакувани рано тази сутрин, но не предоставиха повече подробности, уточнява Ройтерс.

По-рано руските власти съобщиха, че украински дронове са били насочени към Рязанска и Воронежка област и че има материални щети, но не и жертви.

Губернаторът на Рязанска област Павел Малков каза, че при атаката е избухнал пожар на покрива на многоетажна жилищна сграда, а отломки от прехванат дрон са паднали върху "индустриален обект".

В това съобщение Малков не уточни за какъв обект става дума, но Украйна многократно атакува петролна рафинерия в района, отбеляза Ройтерс.

Украйна засили атаките си с дронове по руска територия, като се стреми да поразява нефтопреработвателни заводи, депа и тръбопроводи.

Украински дронове тази година удариха най-малко 17 петролни рафинерии.

Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи, че тази нощ са били поразени бензиностанция, училище и няколко жилищни сгради.

Руските средства за противовъздушна отбрана са унищожили и прехванали през нощта над 10 региона на Русия 116 украински дрона, съобщиха от министерството на отбраната, предаде ТАСС.

"През изминалата нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 116 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", гласи изявлението на военното ведомство в Москва и се дава конкретна информация над кои региони колко дрона са били унищожени.