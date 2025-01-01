Първият зам-министър на Украйна Сергий Кислица и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров ще бъдат част от делегация, пътуваща до САЩ, за да обсъдят американския план за украинско уреждане, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници.

Според източника, Умеров и Кислица ще се срещнат във Флорида с пратеника на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнър. Агенцията отбелязва, че пътуването на украинската делегация идва в труден момент за Киев, тъй като „Володимир Зеленски е изправен пред нарастващ натиск в страната поради корупционен скандал“, а неговият „най-близък съюзник и висш помощник“ Андрей Ермак подаде оставка.

По-рано журналистът Кристофър Милър от британския вестник Financial Times (FT), съобщи, че срещата на Умеров с Уиткоф и Кушнер ще се проведе този уикенд в Маями, Флорида.