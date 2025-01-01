Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще „влезе и ще унищожи“ Хамас, ако групировката продължи да убива хора в Ивицата Газа — очевидна препратка към последните разстрели на палестински цивилни, извършени след подписването на споразумението за прекратяване на огъня с Израел.

Коментарите на Тръмп идват само дни след като той заяви, че стрелбите, извършвани от Хамас — включително публични екзекуции — „не го притесняват особено“ и ги определи като „убийства на членове на банди“.

„Ако Хамас продължи да убива хора в Газа — а това не беше част от Споразумението — няма да имаме друг избор, освен да влезем и да ги убием“, написа президентът в своята социална мрежа Truth Social.

Републиканецът не уточни какво точно има предвид под думата „ние“. На 15 октомври обаче той заяви, че „няма да е необходимо американската армия“ да се намесва в Газа.

Тръмп: Групировката „Хамас“ ще бъде напълно унищожена, ако не се откаже от властта в Газа

След частичното изтегляне на израелските сили от анклава, съгласно подкрепеното от САЩ 20-точково споразумение за прекратяване на огъня, Хамас засилва контрола си върху разрушените градове, предприемайки репресии и извършвайки екзекуции на предполагаеми сътрудници по улиците.

Главнокомандващият на американските сили в Близкия изток, адмирал Брад Купър, настоя терористичната групировка да прекрати стрелбата срещу палестински цивилни и да се придържа към плана на Тръмп.

Самият президент обаче досега демонстрираше спокойствие по отношение на убийствата.

„Честно казано, това не ме притесни особено. Добре е. Става дума за няколко много лоши банди. Това е много различно от други страни“, каза той по време на заседание на кабинета в Белия дом на 14 октомври.

По време на посещението си в Израел и Египет на 13 октомври, посветено на отпразнуването на примирието в Газа, Тръмп заяви, че Хамас е бил „открит“ относно желанието си да „спре проблемите“ в разрушената територия.

„Те бяха откровени по този въпрос. А ние им дадохме одобрение за определен период от време“, каза републиканецът пред журналисти на борда на Air Force One.