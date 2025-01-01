Израел върна телата на 30 палестинци в Газа, с което общият брой на предадените тела достигна 120, съобщиха министерството на здравеопазването, управлявано от Хамас, и болницата „Насер“ в Хан Юнес.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, с посредничеството от президента на САЩ Доналд Тръмп, Израел трябваше да предаде телата на 15 палестинци за всеки загинал израелец, предаде АФП.

Късно Хамас предаде още две тела на Израел и заяви, че е върнал всички останки на загинали затворници, до които е имал достъп.